https://static.news.ru/photo/b9888f62-abd0-11e9-9d51-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Ringo Chiu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Два самолёта авиакомпании Southwest Airlines столкнулись во время буксировки. Инцидент произошёл вечером 20 июля в международном аэропорту города Нашвилл в американском штате Теннесси.

Один из самолётов задел крыло второго воздушного судна. Пострадавших нет, передаёт CNN .

После столкновения оба лайнера были сняты с полётов для проведения технического осмотра.

Как писал News.ru, ранее в аэропорту Внуково сообщили, что пассажиры самолёта, который направлялся из Москвы в Прагу и вернулся из-за сработавшей пожарной сигнализации, вылетели в Чехию.