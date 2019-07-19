Два самолёта авиакомпании Southwest Airlines столкнулись во время буксировки. Инцидент произошёл вечером 20 июля в международном аэропорту города Нашвилл в американском штате Теннесси.
Один из самолётов задел крыло второго воздушного судна. Пострадавших нет, передаёт
После столкновения оба лайнера были сняты с полётов для проведения технического осмотра.
Как писал News.ru, ранее в аэропорту Внуково сообщили, что пассажиры самолёта, который направлялся из Москвы в Прагу и вернулся из-за сработавшей пожарной сигнализации, вылетели в Чехию.