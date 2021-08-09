Стивен Кинг раскрыл план написать книгу о пандемии COVID-19

Роман, посвящённый пандемии коронавируса. намерен создать американский писатель Стивен Кинг. Об этом он рассказал в эфире шоу The View с Вупи Голдберг.

Хочу написать книгу, посвященную непосредственно коронавирусу. Хочу взять события 2020 года и посмотреть, как они покажут себя в качестве романа. Это будет сложно, — заявил писатель.

Кинг отметил, что события, происходящие в настоящее время в мире, уже оказали влияние на содержание его новой книги «Билли Саммерс», вышедшей на этой неделе. По словам писателя, сюжет произведения пришлось перенести с 2020 года на 2019. Герой отправляется в круиз, при этом в реальности в прошлом году он этого не смог бы сделать из-за пандемии.

Также ещё один американский писатель Джордж Мартин рассказал о влияниии пандемии коронавируса на его работу. Принудительная изоляция в январе 2020 года помогла ему быстрее написать шестую и предпоследнюю часть цикла «Песнь льда и Пламени» — роман «Ветры зимы». Сага является основой телесериала «Игра престолов».

Ране сообщалось, что звезда «Игры престолов» перестал смотреть сагу после гибели своего героя