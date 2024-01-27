«Стена не нужна»: Маск раскрыл причину массового притока мигрантов в США Маск обвинил власти США в притоке нелегалов

Фото: Grzegorz Wajda/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ответственность за миграционный кризис в США несут федеральные власти страны, поскольку пограничный патруль де-юре обязан содействовать въезду всех желающих, заявил американский предприниматель Илон Маск на своей странице в социальной сети Twitter (X). По его словам, в стене на границе с Мексикой нет необходимости, Белому дому попросту нужно прекратить потворствовать въезду мигрантов.

Чтобы исправить эту ситуацию, не нужна стена. Пограничному патрулю поручено содействовать масштабному незаконному въезду в Соединенные Штаты. Фундаментальная проблема заключается в том, что любой может попросить убежища без доказательств [необходимости в этом], а это означает, что все на Земле могут приехать в Америку, — написал Маск.

Ранее губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что его штат готов к конфликту с федеральными властями по вопросу охраны границ от нелегальных мигрантов. Он подчеркнул, что даже в таком случае власти штата продолжат работу над возведением барьеров на границе.

Его поддержали губернаторы Флориды и Оклахомы Рон Десантис и Кевин Ститт. Они выразили готовность направить бойцов Национальной гвардии в Техас, чтобы противостоять кризисной ситуации на границе между США и Мексикой.

В середине января Нацгвардия Техаса взяла под контроль участок границы между США и Мексикой, что вызвало недовольство Белого дома. Доступ сотрудникам федеральной пограничной службы при этом был заблокирован. Причиной тому стал бесконтрольный поток мигрантов в штат.