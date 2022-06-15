«Ставки высоки»: шеф Пентагона против ослабления поставок оружия Киеву Глава Пентагона Остин: нельзя ослаблять поставки вооружения Киеву, поскольку «ставки слишком высоки»

Фото: dvids/flickr.com

Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин высказался против какого-либо послабления в поставках вооружения Киеву, передает РИА Новости. В ходе встречи контактной группы в Брюсселе по вопросу Украины он заявил, что «ставки слишком высоки».

Я лично благодарен за существенную помощь в сфере безопасности, которую уже предоставила эта группа, но мы не можем позволить себе ослабить ее. Мы должны укрепить наши общие обещания Украине, — сказал Остин.

Он добавил, что спецоперация, проводимая Вооруженными силами РФ, «является угрозой не только для украинской, но и для европейской безопасности».

Замминистра обороны США по политическим вопросам Колин Кол заявил, что Вашингтон передал Киеву 108 гаубиц М777. О поставках на Украину гаубиц М777 стало известно 15 мая. На тот момент США отправили Киеву 90 гаубиц, ещё 10 поступили от Канады и Австралии.

Позднее власти США заявили о готовности передать Украине вторую партию реактивных систем залпового огня. Согласно данным The Washington Post, Киев получит восемь установок HIMARS.