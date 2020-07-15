Статую русского правителя Аляски пообещали перенести в музей «с уважением»

Мэр города Ситка на Аляске Гэри Пэкстон пообещал, что памятник правителю русских поселений в Северной Америке на рубеже XVIII и XIX веков Александру Баранову перенесут из парка в музей «в позитивной манере и с уважением».
Об этом мэр Ситки
Ранее ряд активистов призвали убрать статую Баранова из Ситки, так как она якобы оскорбляет коренных жителей Аляски. Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский выразил готовность в случае решения о сносе памятника найти ему достойное место «на русском Севере», передавал NEWS.ru.
Памятник располагался в историческом центре города, который до 1867 года носил имя Ново-Архангельск и являлся столицей русских владений. Статую работы скульптора Джоан Багби-Джексон подарила муниципалитету в 1989 году одна из местных семей. Мэр Ситки считает, что уладить конфликт вокруг монумента можно установкой в городе памятника представителю коренного населения этого региона Аляски — тлинкитов.
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