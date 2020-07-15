Статую русского правителя Аляски пообещали перенести в музей «с уважением»

https://static.news.ru/photo/990287d2-c6cf-11ea-ba26-fa163e074e61_660.jpg Фото: Russian Embassy in the USA /Global Look Press

Мэр города Ситка на Аляске Гэри Пэкстон пообещал, что памятник правителю русских поселений в Северной Америке на рубеже XVIII и XIX веков Александру Баранову перенесут из парка в музей «в позитивной манере и с уважением».

Об этом мэр Ситки заявил РИА Новости. Городской совет принял решение о переносе статуи шестью голосами против одного. Изначально этот вопрос должен был рассматриваться в октябре 2020 года, однако его решили досрочно.

Ранее ряд активистов призвали убрать статую Баранова из Ситки, так как она якобы оскорбляет коренных жителей Аляски. Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский выразил готовность в случае решения о сносе памятника найти ему достойное место «на русском Севере», передавал NEWS.ru.

Памятник располагался в историческом центре города, который до 1867 года носил имя Ново-Архангельск и являлся столицей русских владений. Статую работы скульптора Джоан Багби-Джексон подарила муниципалитету в 1989 году одна из местных семей. Мэр Ситки считает, что уладить конфликт вокруг монумента можно установкой в городе памятника представителю коренного населения этого региона Аляски — тлинкитов.