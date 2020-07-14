Статую покровителя русских поселений Баранова убирают на Аляске

Статуя покровителя русских поселений Александра Баранова (1747–1819) будет отныне стоять не в центральном парке Ситки, а в здании музея на Аляске. Решение о переносе памятника принял городской совет.
Трансляция заседания горсовета
Совет изначально должен был рассмотреть вопрос о возможном переносе статуи Баранова в какое-то другое место только в октябре. Но авторы этой инициативы отказались от неё, когда была одобрена первая резолюция.
Ранее NEWS.ru сообщал, что памятник первому российскому губернатору Аляски Александру Баранову хотят демонтировать в Ситке (США) на волне акций против расизма. Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский выразил готовность в случае решения о сносе памятника найти ему достойное место «на русском Севере».
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