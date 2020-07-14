Статую покровителя русских поселений Баранова убирают на Аляске

https://static.news.ru/photo/74045a88-c660-11ea-b5c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Berett Wilber/KCAW

Статуя покровителя русских поселений Александра Баранова (1747–1819) будет отныне стоять не в центральном парке Ситки, а в здании музея на Аляске. Решение о переносе памятника принял городской совет.

Трансляция заседания горсовета ведётся на его сайте. Баранов являлся покровителем русских поселений в Северной Америке в конце XVIII — начале XIX веков. Предложение о переносе его монумента поддержано шестью членами совета, и только одна его представительница высказалась против.

Совет изначально должен был рассмотреть вопрос о возможном переносе статуи Баранова в какое-то другое место только в октябре. Но авторы этой инициативы отказались от неё, когда была одобрена первая резолюция.

Ранее NEWS.ru сообщал, что памятник первому российскому губернатору Аляски Александру Баранову хотят демонтировать в Ситке (США) на волне акций против расизма. Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский выразил готовность в случае решения о сносе памятника найти ему достойное место «на русском Севере».