В США назвали речь Зеленского в конгрессе старым хламом NYT: сенатор Шмитт назвал старым хламом речь Зеленского в Конгрессе США

Фото: president.gov.ua

Сенатор-республиканец от штата Миссури Эрик Шмитт заявил, что речь президента Украины Владимира Зеленского в Конгрессе США является все тем же старым хламом, передает газета The New York Times. По его словам, сенаторам интереснее послушать «нашего собственного президента» Джо Байдена об охране границы США с Мексикой, «нашей границе».

Это все тот же старый хлам. Здесь нет ничего нового, — заявил Шмитт, говоря о выступлении Зеленского.

Ранее украинский лидер в первом публичном выступлении в рамках визита в США раскритиковал конгресс за «проволочки» с согласованием дальнейшей помощи Киеву. Сенатор-республиканец Джей Ди Вэнс назвал этот визит «позорным фарсом». По его мнению, он задуман специально с целью давления на республиканцев, чтобы они изменили свою позицию в вопросе с южной границей США и предоставили еще один карт-бланш Украине.

Байден давно призывает конгресс срочно утвердить запрос о средствах для Киева. В специальном обращении глава государства назвал это первоочередной задачей, которая «не может ждать». Президент США подчеркнул, что крайнее крыло республиканцев «трусливо взяло в заложники вопрос нацбезопасности в обмен на однопартийную политику в сфере границы», в то время как он сам и народное большинство хотят помочь союзнику.