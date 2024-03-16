Самолет Boeing 737-800 американской авиакомпании United Airlines приземлился в аэропорту города Медфорда (США, штат Орегон) без части внешней панели, сообщает Associated Press. Борт, выполнявший рейс из Сан-Франциско, благополучно сел, о проблеме стало известно в ходе послеполетного осмотра.
Директор аэропорта Эмбер Джадд сообщила, что воздушная гавань приостанавливала работу, чтобы проверить взлетно-посадочную полосу на наличие обломков, но их не обнаружили. В пресс-службе United пояснили, что деталь отсутствовала на нижней части самолета — в месте, где крыло соединяется с корпусом возле шасси.