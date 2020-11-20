Старший сын Трампа заразился COVID-19

Сын действующего президента США Дональд Трамп-младший получил положительный результат теста на коронавирус. Это произошло ещё в начале недели, с тех пор 42-летний мужчина самоизолировался.
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До сих пор у него полностью отсутствовали симптомы, и он соблюдает все рекомендованные медиками правила по COVID-19, — уточнил телеканал.
Сам Дональд Трамп заразился 2 октября вместе с нынешней супругой Меланией. Позже она рассказала, что коронавирусом переболел и их младший сын Бэррон.
Ранее NEWS.ru сообщал, что буквально за секунды до того, как президент США опубликовал в Twitter запись о своём заболевании коронавирусом, американские ВВС подняли в воздух самолёты Boeing E-6B Mercury, которые также называют «самолётами судного дня», так как они предназначены для управления американским арсеналом баллистических ракет.