Старший сын Трампа заразился COVID-19

https://static.news.ru/photo/dacb4d16-2ba1-11eb-a5f5-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп-младший Фото: Paul Hennessy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сын действующего президента США Дональд Трамп-младший получил положительный результат теста на коронавирус. Это произошло ещё в начале недели, с тех пор 42-летний мужчина самоизолировался.

Об этом сообщает CBS. Телеканал отмечает, что у сына хозяина Белого дома от первого брака с фотомоделью Иваной Мари Трамп (в девичестве — Зельничковой) заболевание проходит бессимптомно и Трамп-младший делает всё, что советуют врачи.

До сих пор у него полностью отсутствовали симптомы, и он соблюдает все рекомендованные медиками правила по COVID-19, — уточнил телеканал.

Сам Дональд Трамп заразился 2 октября вместе с нынешней супругой Меланией. Позже она рассказала, что коронавирусом переболел и их младший сын Бэррон.

Ранее NEWS.ru сообщал, что буквально за секунды до того, как президент США опубликовал в Twitter запись о своём заболевании коронавирусом, американские ВВС подняли в воздух самолёты Boeing E-6B Mercury, которые также называют «самолётами судного дня», так как они предназначены для управления американским арсеналом баллистических ракет.