Старейшая американка умерла в возрасте 115 лет

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Старейшая жительница США Бесси Хендрикс умерла в возрасте 115 лет, пишет New York Post. Секретом столь продолжительной жизни она называла «тяжелый труд».

Старейшая из живущих в Америке скончалась в возрасте 115 лет, — пишет издание.

Бесси Хендрикс появилась на свет 7 ноября 1907 года в штате Айова. Она пережила двоих своих детей из пяти.

Во вторник, 3 января, стало известно о смерти последнего председателя Верховного Совета РСФСР Руслана Хасбулатова. Он умер в возрасте 80 лет. В июне 2022 года Руслан Хасбулатов давал большое интервью NEWS.ru. В нем он признал, что парламентаризм на постсоветском пространстве проиграл авторитаризму. По словам политика, страны СНГ встали на путь авторитаризма после путча Ельцина в 1993 году.

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В апреле 2022 года французский гонщик Натанаэль Дегранж и его штурман Бенуа Сюро погибли во время ралли во французском Ардеше. Отмечается, что ДТП произошло из-за дождливой погоды. Экипаж попал в аварию и разбился насмерть на автомобиле Renault Clio 3 RS. После трагедии гонка была остановлена.