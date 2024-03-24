«Станем соучастниками»: в США захотели отречься от Украины после теракта Бизнесмен Сакс: участие Киева в теракте в «Крокусе» кажется вероятным

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Роль Украины в теракте в «Крокус Сити Холле» выглядит все более вероятной, заявил американский предприниматель Дэвид Сакс в соцсети Twitter (Х). По его мнению, если это правда, то Вашингтону нужно «отречься» от Киева, чтобы не оказаться соучастником.

Если за террористической атакой стояло украинское правительство, что выглядит все более вероятным, США должны отречься от него, иначе мы станем соучастниками, — написал Сакс.

Ранее в США снова сообщили, что Украина не причастна к теракту в Красногорске. Официальный представитель совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон подчеркнула, что ответственность за атаку на ТРЦ «Крокус Сити Холл» несет ИГИЛ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Это уже второе такое заявление со стороны администрации Штатов за последние сутки.

В свою очередь, американский активист Джек Пособец усомнился, что боевики сбежали бы после нападения. Это ставит под сомнение версию о причастности джихадистов к теракту, намекнул он.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тем временем указала на тот факт, что у Вашингтона нет оснований делать какие-либо выводы о чьей-либо непричастности к атаке на ТРЦ в Красногорске. Таким образом она отреагировала на слова Белого дома об отсутствии признаков причастности Киева. Виновников установят компетентные органы, напомнила Захарова.