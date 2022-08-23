Стало известно о новом пакете военной помощи США для Украины AP: США объявят о военной помощи Киеву на $3 миллиарда ко Дню независимости Украины

Фото: US Army

Вашингтон объявит о пакете военной помощи Киеву на $3 миллиарда ко Дню независимости Украины 24 августа, передает агентство Associated Press. Сообщается, что по контракту Киеву будут доставлены дроны и вооружение, которое «может появиться на поле боя не раньше, чем через год-два».

США объявят о пакете военной помощи Украине на $3 миллиарда на день независимости Украины, — отмечает агентство.

Военный историк Юрий Кнутов ранее предположил, что США могут тайно поставлять Украине дополнительную технику, например ракеты повышенной дальности ATACMS, которые используются в комплексах HIMARS либо LMRS. Он добавил, что через Польшу и Румынию ВСУ могут направлять дополнительную бронетехнику.

Обозреватели американского издания The New York Times ранее заявили, что ВСУ придется перейти к тактике ближнего боя из-за сокращения поставок дальнобойного вооружения из США. Вашингтон снизил объемы снабжения украинской армии из опасений поставить под угрозу боеготовность самих США. Отмечается, что американская сторона урезала количество отправляемых на Украину РСЗО HIMARS и боеприпасов к ним.