Стало известно, зачем США ведут дискуссии по контролю над вооружениями Журналист Стешин: США ведут дискуссии о контроле над оружием из-за страха

Фото: defense.gov

Все попытки США регулирования вооружений в мире, в том числе ядерного оружия, направлены на попытку не допустить наличия такого оружия у других стран, а все это преподносится под соусом о «доброй воле», заявил российский журналист Дмитрий Стешин. По его словам, на самом деле никакие декларации не приведут к отказу крупных держав от соответствующих вооружений.

Стешин напомнил, что сейчас Вашингтон активизирует обсуждения по контролю над вооружениями России и Китая без предварительных условий. При этом все, что требуется от Москвы и Пекина, — сесть за стол переговоров и сказать «да».

Вся «миротворческая деятельность» США в последние 100 лет, все кукареканья про «добрую волю» привели к тому, что нормальные страны держатся за средства обеспечения своего суверенитета до последнего, — пояснил он.

По мнению журналиста, никто в здравом уме не откажется от ядерного оружия, а порог его применения не ограничит никакая декларация. Стешин добавил, что ситуация с КНДР стала наглядным и назидательным примером. В итоге США пытаются ограничить вооружения в безъядерных странах, но у них, как правило, и нет достаточного объема ресурсов и технологий, поэтому они и не могут позволить себе ядерное оружие. В случае с Украиной, по его словам, США допустили фатальную ошибку.

Но с Украиной у США вышла страшная промашка — заокеанские плутократы развязали наконец-то конфликт с ядерной державой и теперь не очень понимают, как из него выпутаться, — заключил он.

Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что властям США следует сменить курс по отношению к России, если они хотят начать переговоры по контролю над ракетно-ядерными вооружениями.