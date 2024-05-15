Военэксперт предположил, в какой момент США бросят Украину как Афганистан Военный эксперт Шарковский: США могут бросить Украину после выборов президента

США могут бросить Украину, как когда-то сделали с Афганистаном, после выборов президента, считает военный эксперт Александр Шарковский. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что цель демократов «протянуть до выборов» благодаря украинскому конфликту. По его словам, в этот период они будут цепляться за него разнообразными способами.

[Энтони] Блинкен (госсекретарь США. — NEWS.ru) заявил о подписании договора о безопасности между Украиной и США, но это будет очередная бумага. В один момент США бросят Украину так же, как бросили Афганистан, цель демократов — протянуть до выборов за счет конфликта, и они будут цепляться за это разными способами, — пояснил эксперт.

Как уточнил Шарковский, на данный момент США планируют поставить ВСУ один комплекс Patriot. В него входят восемь пусковых установок, комплекс управления и источник питания. Он подчеркнул, что «один Patriot погоду не сделает» — Вооруженные силы России смогут достаточно быстро его уничтожить при помощи гиперзвуковых ракет. По мнению эксперта, Вашингтон «занимается ерундой», поставляя ВСУ такое вооружение, поскольку Patriot является «дорогой игрушкой» — стоимость комплекса достигает $2 млн.

Британский эксперт Александр Меркурис ранее заявил, что зенитные ракетные комплексы Patriot американского производства не смогут защитить украинских военных от российских ракет «Искандер-М» и «Циркон». Он обратил внимание, что ВС РФ уже применяли снаряды на поле боя.