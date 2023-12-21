Стало известно, в какой еще стране Европы смогут разместить войска США США подписали документ с Данией о возможности размещения войск на ее территории

Фото: defense.gov

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен и глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен подписали в Вашингтоне двустороннее соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере. Документ, рассчитанный на 10 лет, даст возможность США размещать вооруженные силы в Дании. Кроме того, три датские военно-воздушные базы теперь могут использоваться Вашингтоном. Трансляция церемонии велась Госдепартаментом.

Наши войска смогут более эффективно координировать свои действия. Они будут более слаженно проводить учения, что повысит оперативную совместимость в рамках НАТО, — заявил Блинкен перед подписанием документа.

Он также сказал о вкладе властей Дании в помощь Киеву. По его словам, Конгрессу США необходимо одобрить выделение дополнительных средств в том числе для поддержки Украины.

Ранее сообщалось, что США и Финляндия подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в области обороны. Согласно документу, американские войска получат доступ к 15 военным базам на финской территории. На церемонии присутствовали госсекретарь США Энтони Блинкен, министр обороны Финляндии Антти Хяккянен и глава финского МИД Элина Валтонен.