Стало известно, в чем США подозревают сына губернатора Красноярского края США подозревают сына главы Красноярского края в контрабанде нефти для компаний Китая и РФ

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Губернатор Красноярского края Александр Усс

США подозревают сына губернатора Красноярского края Артема Усса и его сообщников в контрабанде нефти венесуэльской компании PDVSA для потребителей в России и Китае, сообщает РИА Новости со ссылкой на текст обвинительного заключения. В числе предполагаемых потребителей называются «российская алюминиевая компания» и «китайский крупнейший государственный нефтеперерабатывающий, газовый и нефтехимический конгломерат».

Ответчики Юрий Орехов, Артем Усс и их сообщники также занимались контрабандой нефти находящейся под санкциями компании PDVSA для конечных российских и китайских потребителей, — говорится в документе.

Как говорится в судебных документах, Орехов, Усс и их сообщники неоднократно приобретали нефть у венесуэльской PDVSA, используя подставные компании, чтобы скрыть финансовые операции от США. Они также отключали сигнал GPS на судах, чтобы скрыть принадлежность перевозимой нефти к компании PDVSA.

Артема Усса задержали в Италии по запросу Минюста США. Его обвиняют в незаконных схемах по продаже венесуэльской нефти с использованием подставных компаний и криптовалюты, а также в уклонении от санкций. Также задержали еще нескольких россиян: Юрия Орехова, Светлану Кузургашеву, Тимофея Телегина и Сергея Тюлякова. Им грозит до 30 лет лишения свободы.

Ранее юрист по международному частному праву Антон Аранибар предположил, что причиной задержания сына главы Красноярского края могли стать политические мотивы. Эксперт допускает, что обвинения против сына чиновника надуманны.