Стало известно, уйдет ли Остин в отставку Политолог Блохин — для NEWS.ru: Остина не уволят до выборов президента США

Фото: defense.gov

Глава Пентагона Ллойд Остин

Глава Пентагона Ллойд Остин не покинет свой пост из-за уже начавшейся избирательной кампании президента США Джо Байдена перед президентскими выборами, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин. По его словам, кто бы ни занимал эту должность, напряженные российско-американские отношения останутся неизменными.

У Байдена выборы на носу, уже началась избирательная кампания. Остин отсидит свой срок, так как все происходит под занавес. Если бы впереди были еще четыре года, то можно было бы серьезно говорить об отставке, — заявил Блохин.

По его словам, кто бы ни занял эту должность, вряд ли это как-то повлияет на российско-американские отношения.

Во-первых, от этой должности реально мало что зависит, хотя она и важная. Во-вторых, военно-промышленный комплекс крайне русофобский и агрессивный. Поэтому неважно, кто стоит во главе, траектория связей Москвы и Вашингтона останется неизменной, — уверен Блохин.

Ллойд Остин был госпитализирован в понедельник, 1 января, с осложнениями после плановой медицинской процедуры. Пресс-служба Пентагона сообщила об этом 5 января и отметила, что министр идет на поправку и рассчитывает как можно скорее вернуться к работе. При этом издание Politico писало, что Пентагон три дня не сообщал администрации Белого дома о госпитализации министра обороны. 9 января Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида объявил, что у Ллойда Остина диагностирован рак простаты и ему была проведена операция, после чего потребовалась повторная госпитализация из-за возникших осложнений.