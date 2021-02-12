Стало известно содержание завещания Ларри Кинга

https://static.news.ru/photo/a26fe2ac-6dea-11eb-8435-96000091f725_660.jpg Фото: Rex Atienza/Keystone Press Agency

Всё имущество скончавшийся американский журналист Ларри Кинг оставил своим детям. Ещё в октябре 2019 года известный во всём мире репортёр составил письменное завещание.

Состояние Кинга оценивается в $2 млн. Разделить его исключительно между детьми он решил через два месяца после того, как подал на развод со своей седьмой женой Шон Саутвик, пишет People.

Наследниками в документе записаны сыновья Энди, Ларри-младший, Кэннон и Ченс, а также дочь Чайя. Так как Энди и Чайя умерли ещё при жизни отца, наследство получат оставшиеся трое сыновей.

Телеведущий был известен благодаря своему шоу Larry King Live, которое выходило в эфир с 1985-го по 2010 год. Он провёл более 50 тысяч интервью с политиками, актёрами, спортсменами и другими знаменитостями. В 2012 году журналист вернулся на телеэкраны с шоу Larry King Now, формат которого повторял его предыдущий проект. С 2013 года оно транслировалось в эфире RT America.

Кинг скончался 23 января на 88-м году жизни от осложнений и без того подорванного здоровья, спровоцированных коронавирусом. По словам его вдовы — восьмой супруги актрисы Шон Кинг, причиной смерти стал сепсис, сообщал NEWS.ru.