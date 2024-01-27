Стало известно содержание новой военной стратегии Украины с подачи США WP: США предлагают Украине оборонительную стратегию без захвата территорий

Фото: МО Украины

Администрация президента США Джо Байдена после неудачного украинского контрнаступления разрабатывает новую стратегию для Украины, пишет газета Washington Post. Аналитики отметили, что акцент предусмотрен не на попытке захватить территории, а на отражении новых возможных наступлений.

Все еще испытывая боль от прошлогоднего неудачного контрнаступления на Украине, администрация Байдена разрабатывает новую стратегию, которая не будет делать акцент на отвоевывании территории, вместо этого сосредоточится на оказании помощи Украине в отражении новых российских наступлений, одновременно продвигаясь к долгосрочной цели укрепления ее военной мощи и экономики, — уточнили авторы материала.

Ранее помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен заявил, что стратегия Вооруженных сил Украины в 2024 году нацелена на дестабилизацию возможностей России в Крыму и достижение успеха на Черном море. По его словам, планы командования ВСУ реалистичны и основаны на успехах украинской армии в 2023 году. Крым по-прежнему имеет важное значение для Украины, однако Киев опасается, что Москва может использовать полуостров как своеобразное «копье», направленное против противника, подчеркнул госсекретаря.

Позднее сенатор-республиканец от штата Огайо Джей Ди Вэнс сообщил, что Украине и США следует заключить мир с Россией. По его мнению, промедление в этом вопросе только лишает Украину все новых и новых территорий, в результате чего страна превращается в «государство-обрубок».