Стало известно, смогут ли США помогать Украине и Израилю одновременно Politico: помощь США Израилю не повлияет на поддержку Украины

Фото: Senior Airman Faith Schaefer/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пентагон поставляет в Израиль и на Украину принципиально разные системы противовоздушной обороны, сообщает издание Politico со ссылкой на высокопоставленного сотрудника ведомства. По его словам, именно поэтому Вашингтон может продолжать оказывать помощь обеим странам.

У Израиля есть «Железный купол», а у Украины — NASAMS, Patriot, Hawks, — объяснил собеседник издания.

Параллельно с поставками вооружения на Украину Пентагон будет осуществлять скорейшую переброску вооружения в Израиль, добавил чиновник. Помимо военной помощи США намерены расконсервировать боеприпасы и оружие, которые уже находятся на территории страны. По словам чиновника, администрация президента Джо Байдена уделила огромное внимание тому, чтобы помощи в критический момент хватало для всех.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на знакомые с военным планированием источники сообщил, что США направят на Ближний Восток 20–25 истребителей F-16 и F-15. С их помощью Вашингтон планирует сдерживать Иран во время эскалации, чтобы не дать конфликту распространиться за пределы Израиля.

Сроки прибытия истребителей в регион на данный момент не уточняются. При этом информацию о переброске сил подтверждал шеф Пентагона Ллойд Остин.