Стало известно, сколько заработали нефтяники США на украинском конфликте FT: нефтяные компании из США заработали $200 млрд на украинском конфликте

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Благодаря росту цен на энергоресурсы, который начался после конфликта на Украине, нефтяные компании США заработали $200 млрд, написал в статье корреспондент FT Майлс МакКормик, сославшись на отчет S&P Global Commodity Insights о доходах американских нефтяных и газовых предприятий за второй и третий кварталы 2022 года. По его словам, этот показатель «является самым прибыльным в секторе за последние шесть месяцев».

Этот показатель, в который входит выручка супермагнатов, средних интегрированных групп и более мелких независимых операторов сланцевых месторождений, является самым прибыльным в секторе за последние шесть месяцев, — написал МакКормик.

Корреспондент подчеркнул, что владельцы нефтяных компаний воспользовались тем, что цена на нефть резко увеличилась — до $140 за баррель — после начала боевых действий на Украине.

При этом, как утверждает МакКормик, увеличению прибыли нефтяных компаний не были рады в Белом доме. Президент США Джо Байден обвинил их в незаконном обогащении на конфликте, пригрозив повысить налоги.

Ранее в The New York Times вышла статья о том, что Европейскому союзу приходится платить высокую цену за политику отказа от российского голубого топлива. В материале отметили, что в преддверии холодов ЕС пытается максимально заполнить газохранилища топливом, полученным не в России. Однако этот разворот дорого стоит Союзу, и энергобезопасность государств еврозоны может столкнуться с серьезными проблемами.