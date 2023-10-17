Стало известно, сколько военных США перебросят на Ближний Восток WP: США перебросят на Ближний Восток более четырех тысяч военнослужащих

Фото: defense.gov

США перебрасывают на Ближний Восток подкрепление — более четырех тысяч военнослужащих, передает газета The Washington Post. Речь идет о военнослужащих ВМС и Корпуса морской пехоты страны, в том числе подразделениях специального назначения.

Военнослужащие уже размещены на десантных кораблях Bataan, Carter Hall и Mesa Verde. Первые два корабля находились 16 октября в Оманском заливе, третий — в Средиземном море. Куда именно будут переброшены в конечном счете эти силы и средства, пока не уточняется.

11 октября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подтвердил, что США перебрасывают второй авианосец Dwight Eisenhower в Средиземное море. По его словам, об этом Пентагон попросили израильские власти. Он уточнил, что Вашингтон пока не принял окончательного решения по вопросу размещения у побережья Израиля второго американского авианосца, но судно «движется в том направлении».

В тот же день Центральное командование ВС США сообщило, что авианосец Jerald R. Ford с ударной группой прибыл в восточную часть Средиземного моря на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. По словам представителей командования, это должно стать «мощным сигналом сдерживания» для враждебных Израилю сил, если они захотят воспользоваться сложившейся ситуацией.