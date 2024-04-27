Стало известно, сколько в США потратят на новый «самолет Судного дня» Reuters: США потратят $13 млрд на разработку нового «самолета Судного дня»

Фото: US Air Force

Boeing E-4

США заключили контракт на разработку нового «самолета Судного дня» для руководства страны с авиапроизводителем Sierra Nevada Corporation, сообщило агентство Reuters. За работы заплатят $13 млрд.

Новое судно Центра управления воздушно-десантными операциями США станет преемником E-4B. Проект призван заменить устаревшие борта 1970-х годов, чей срок службы приближается к концу. Работы пройдут в штатах Невада, Колорадо и Огайо. Их планируют завершить в 2036 году.

Как правило, самолет E-4B используют для перевозки главы Пентагона. Это мобильный командный пункт, который может противостоять электромагнитным воздействиям, что должно позволить руководству США отдавать приказы военным при чрезвычайной ситуации в стране.

E-4B имеет современное коммуникационное оборудование, залы для брифингов и конференций. Самолет может дозаправляться в воздухе. ВВС США в настоящее время эксплуатируют четыре таких самолета. В боевой готовности постоянно находится по крайней мере один E-4B.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что США балансируют на грани столкновения ядерных держав. По его словам, Вашингтон наносит тяжелейший удар по возможности восстановить отношения с РФ, отправляя Киеву новый пакет вооружений.