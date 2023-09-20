Стало известно, сколько украинских военных стали инвалидами за время СВО Sky News: за время СВО около 25 тысяч украинских бойцов стали инвалидами

Фото: Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Около 25 тысяч украинских военных лишились конечностей в результате вооруженного конфликта с Россией, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на медика Майка Коркорана. По его словам, показатель в 10 раз превышает число искалеченных в результате американских операций в Ираке и Афганистане военных США.

По меньшей мере 25 тысяч украинцев (солдат и офицеров ВСУ. — NEWS.ru) потеряли конечности (с начала российской военной операции. — NEWS.ru). Точные цифры тяжело определить — может быть, больше, — отметил Коркоран.

Одной из причин таких больших потерь называется неумение бойцов использовать жгуты для остановки кровотечения. Нередко неправильное их наложение приводит к полной ампутации конечности. По словам медика, бойцы обвязывают жгуты выше раны и оставляют их слишком надолго.

Кровотечение останавливается, но при этом погибают клетки конечности. В результате приходится ампутировать всю руку или ногу, а не только ее часть. И это происходит в самых ужасающих условиях, — говорится в материале.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские войска несут серьезные потери в боях за Клещеевку, Андреевку и Курдюмовку. По его словам, при каждом штурме в рядах ВСУ погибают или получают ранения около 30% личного состава.