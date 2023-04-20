Стало известно, сколько стран примут участие в учениях Defender в Европе В масштабных учениях Defender в Европе примут участие военные США и еще 26 стран

Фото: US Navy/Global Look Press

Крупные военные учения Defender в Европе проведут в 2023 году США и еще 26 стран. Об этом говорится в документе, подготовленном министром армии и начальником штаба Сухопутных войск США Кристин Уормут и генералом Джеймсом Макконвиллом, сообщает ТАСС.

Агентство отмечает, что Уормут и Макконвилл подготовили вступительное слово к слушаниям в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей конгресса США. В нем указано, что Вашингтон отправит на учения почти 8 тысяч американских военнослужащих.

[Учения] Defender Europe 2023 будут включать 7,8 тыс. американских военнослужащих, которые будут проходить подготовку вместе с 15 тыс. военнослужащих из 26 стран, являющихся союзниками и партнерами [США], — подчеркивается в документе.

В прошлом году в этих же учениях участвовали почти 3,5 тысячи американских военнослужащих и чуть более 5 тысяч солдат и офицеров из «11 союзных стран». В 2023 году учения запланированы на 22 апреля — 23 июня.

Ранее представитель Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что армянские военнослужащие примут участие в многонациональных учениях Defender, которые пройдут в Европе под руководством США. Оборудование для поддержки учений доставляется в Испанию.