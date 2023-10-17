Стало известно, сколько морских пехотинцев США направляют в Израиль CNN: США направляют в Израиль две тысячи морских пехотинцев

Фото: US Army

Вашингтон направляет к берегам Израиля две тысячи морских пехотинцев, сообщил CNN. По словам источника телеканала, все военные служат в бригадах быстрого реагирования.

Силы быстрого реагирования морской пехоты направляются к берегам Израиля. Две тысячи морпехов и моряков присоединятся к растущему количеству морских военных сил, скапливающихся у Израиля, — заявил источник.

Неделю назад Соединенные Штаты отправили в Тель-Авив вторую партию военной помощи, сообщил министр обороны ближневосточного государства Йоав Галант во время пресс-конференции с американским коллегой Ллойдом Остином. Первая партия американского вооружения поступила в Израиль 11 октября, самолет с современными боеприпасами приземлился на базе Набатим. Как сообщили в пресс-службе израильской армии, военная помощь со стороны Вашингтона даст возможность наносить значительные удары и организовывать «дополнительные сценарии». Власти Израиля выразили признательность американским коллегам за поддержку государства в целом.

Ранее сообщалось, что США могут пересмотреть решение не отправлять войска на Ближний Восток из-за эскалации палестино-израильского конфликта. Предполагается, что Вашингтон может изменить свои планы из-за кризисной ситуации с заложниками.