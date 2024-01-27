Названо число мигрантов, высланных из Техаса с 2022 года Власти Техаса отослали в другие части США более 102 тысяч мигрантов с 2022 года

Фото: Mark Otte/Texas National/Global Look Press

Власти Техаса в рамках программы по перемещению незаконных мигрантов со своей территории отправили в другие части США свыше 102 тысяч человек с 2022 года, сообщила пресс-служба губернатора региона Грега Эбботта. Там отметили, что 16 тысяч нелегальных беженцев перевезли в Денвер, 3,4 тысячи — в Филадельфию, еще полторы тысячи — в Лос-Анджелес.

Техас транспортировал свыше 12,5 тысячи мигрантов в Вашингтон с апреля 2022 года, более 37,5 тысячи мигрантов в Нью-Йорк и 31,2 тысячи мигрантов в Чикаго с августа 2022 года, — добавила пресс-служба.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что готов принять жесткие меры по пресечению нелегальной миграции, но только в том случае, если их одобрит конгресс. Лидер страны подчеркнул, что его представители в ходе консультаций с сенаторами США от обеих партий согласовали «серию самых жестких и справедливых реформ по охране границы».

До этого губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что штат готов к конфликту с федеральными властями по вопросу охраны границ штата от нелегальных мигрантов. По его словам, даже в таком случае местные власти продолжат работу на возведением барьеров. При этом губернаторы Флориды и Оклахомы Рон Десантис и Кевин Ститт подтвердили готовность направить бойцов Национальной гвардии в Техас, чтобы противостоять кризисной ситуации на границе между США и Мексикой.

Вице-губернатор штата Дэн Патрик отметил, что крупнейшая ошибка, которую может совершить президент США Джо Байден, это пойти на конфронтацию с техасскими силовиками и властями. Он также призвал главу государства «уйти с дороги» и не мешать защите границы. По его словам, штат сделает свое дело несмотря ни на что, а в федеральной власти он не нуждается.