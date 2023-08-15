Стало известно, сколько Марго Робби заработает за фильм «Барби» Variety: Марго Робби получит $50 млн за главную роль в фильме «Барби»

Фото: Warner Bros./Keystone Press Agency/Global look Press

Рекордные кассовые сборы фильма «Барби» принесут американской актрисе Марго Робби, сыгравшей главую роль в картине, примерно $50 млн. Эта сумма складывается из гонорара за съемки в киноленте и процента с кассовых сборов, которые уже преодолели рубеж в $1 млрд, передает издание Variety.

По его данным, режиссер и соавтор сценария Грета Гервиг также может получить дополнительные бонусы из-за оглушительного успеха «Барби» во всем мире. Робби не только исполнила главную роль, но и принимала участие в продюсировании фильма через свою компанию LuckyChap Entertainment.

На данный момент «Барби» собрал $1,18 млрд. Картина о пластмассовой кукле может стать самой кассовой в истории студии Warner Bros., сейчас ее опережает только «Гарри Поттер и Дары смерти: Часть 2».

Недавно стало известно, что продюсеры фильма «Барби», вышедшего в мировой кинопрокат во второй половине июля, уже приступили к работе над второй частью. По данным британского издания Sun, такой шаг объясняется рекордными сборами картины.

Ранее сообщалось, что в США начался «Барби-бэби-бум». Молодые родители стали все чаще называть новорожденных детей Барби и Кен из-за нарастающей популярности фильма «Барби». Число поисковых запросов соответствующих имен в интернете выросло на 300%.