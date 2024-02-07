Стало известно, сколько длится интервью Карлсона с Путиным Журналист Джонс: интервью Карлсона с Путиным длится два часа

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин

Интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным длится два часа, сообщил в Twitter (Х) ведущий радиошоу Алекс Джонс. Он отметил, что беседа будет представлена публике в ближайшее время.

[Такер] написал мне и сказал, что оно (интервью. — NEWS.ru) длится два часа, оно выйдет очень-очень скоро, — уточнил Джонс.

Радиоведущий добавил, что интервью будет эпичным. Джонс выразил уверенность, что оно войдет в историю. Также, по словам журналиста, все западные цензоры сейчас пребывают в режиме тревоги, так как не хотят, чтобы американцы узнали о происходящем больше, чем им говорят.

Ранее Такер Карлсон ответил на обвинения со стороны американского истеблишмента в «предательстве» из-за его визита в Россию. Журналист заявил, что не чувствует вины перед США за интервью с президентом РФ Владимиром Путиным. Он добавил, что находится в прекрасном городе — в Москве, и ему безразличны нападки.

Тем временем главный международный корреспондент CNN Кристиан Аманпур заявила о ежедневных попытках журналистов взять интервью у российского президента. Таким образом она упрекнула Такера Карлсона, который сделал это и анонсировал трансляцию в ближайшее время.