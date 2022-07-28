Стало известно, сколько часов длился разговор Байдена с Си Цзиньпином Телефонный разговор Байдена и Си Цзиньпина продолжался более двух часов

Фото: White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден в пятый раз за год созвонился с председателем КНР Си Цзиньпином. Хронометраж разговора лидеров двух стран составил два часа 17 минут, сообщили в пресс-службе Белого дома. Отмечается, что в Вашингтоне настроились на поддержание каналов коммуникации с Пекином.

Байден завершил телефонный разговор с Си Цзиньпином, они общались два часа 17 минут, — сказано в сообщении.

Как сообщает Reuters, во время дискуссии политики поговорили насчет возможного визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. В агентстве отметили, что данный шаг мог бы стать признаком того, что Соединенные Штаты поддерживают Тайвань.

Помимо этого Байден и Си Цзиньпин обсудили ситуацию на Украине.

Ранее сообщалось, что авианосец Ronald Reagan ВМС США направился в Южно-Китайское море, чтобы в дальнейшем обеспечить выход в сторону Тайваньского пролива. Активность американского флота вызвана предположительным визитом спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй. Судно вышло из порта Сингапура 25 июля в сопровождении крейсера и эсминца, снабженных управляемыми ракетами.