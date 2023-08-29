Стало известно, сколько будет стоить Украине час полета на F-16 CNN: час полета на F-16 обойдется Киеву в $27 тысяч и 16 часов обслуживания

Фото: Michalis Karagiannis / Eurokinissi/Global Look Press

Истребитель F-16

Час полета на истребителях F-16 будет стоить Украине $27 тысяч и 16 часов технического обслуживания, сообщает CNN со ссылкой на старшего советника Центра стратегических и международных исследований Марка Кансиана. По его словам, советские самолеты обслуживать проще.

В F-16 десятки тысяч деталей, и их новые поступления должны идти на Украину, чтобы нужная деталь была под рукой, когда самолет приземлится и вы завезете его в ангар, чтобы что-то починить, — сказал Кансиан.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что обещанные Западом истребители F-16 впервые могут быть использованы украинскими летчиками весной 2024 года. По его словам, необходимо подготовить инфраструктуру для самолетов, это займет по меньшей мере шесть месяцев. При этом министр заявил, что использование истребителей F-16 станет серьезным переломным моментом в конфликте.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Нидерланды готовы передать Украине 42 истребителя F-16. Глава государства добавил, что Киев получит самолеты после того, как украинские летчики и инженеры пройдут курсы по их эксплуатации. В свою очередь газета The New York Times сообщила, что США в сентябре планируют на собственной территории начать подготовку украинских пилотов, хотя ранее выступали за то, чтобы обучение проходило в странах Европы. По данным издания, Штаты примут украинских пилотов, как только Киев предложит свои кандидатуры.