Стало известно, сколько бойцов в день теряют ВСУ Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ВСУ ежедневно теряют около двух тысяч бойцов

Фото: Pavlo_bagmut/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Вооруженные силы Украины ежедневно теряют около двух тысяч солдат, что сравнимо с целой бригадой, заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон на YouТube-канале Dialogue Works. Он также утверждает, что истощаются военные ресурсы ВСУ: поставленные Западом оружие и военная техника уничтожаются. По мнению эксперта, с такими потерями Украина не сможет продержаться долго.

Украинская армия теряет около двух тысяч человек в день, это целая бригада. Украина просто не сможет долго продержаться, поскольку она не обладает неограниченным запасом подготовленных людей, — объяснил Джонсон.

Ранее пленный из 122-й бригады территориальной обороны ВСУ Игорь Жуковский рассказал, что командование Вооруженных сил Украины отправляет на разведку на Авдеевском направлении мобилизованных с низким уровнем подготовки. По словам военнослужащего, их используют как «расходный материал» для принятия основного удара. Он также добавил, что бойцы просили помощи у начальства, но так и не получили ее.

Военнослужащие элитного подразделения морских пехотинцев Украины до этого записали обращение к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой обменять их. Бойцы отметили, что они находятся в плену уже на протяжении двух лет. По словам одного из военных, они уже начали считать, что никому не нужны.