Стало известно, сколько американцев верят в возможность гражданской войны RR: более 40% американцев сочли вероятным скорое начало гражданской войны

Фото: Fabian Radulescu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Более 40% американцев считают, что новая гражданская война в США возможна в ближайшие пять лет, следует из результатов опроса, опубликованного социологической компанией Rasmussen Reports. Весьма вероятным подобный сценарий назвали 16% респондентов.

41% считают, что США, вероятно, переживут вторую гражданскую войну где-то в ближайшие пять лет, 16% считают такой сценарий весьма вероятным, — говорится в исследовании.

В то же время 49% придерживаются мнения, что новая гражданская война вряд ли возможна в ближайшей перспективе, 20% сочли, что это крайне маловероятно. Еще 10% респондентов выразили неуверенность по соответствующему вопросу.

37% выступили за то, что новая гражданская война вероятна в случае переизбрания действующего президента США Джо Байдена. 25% опрошенных убеждены в начале столкновений при главенстве его оппонента Дональда Трампа.

Исследование проводилось 21–23 апреля. В опросе участвовали 1105 вероятных избирателей. Допустимая погрешность составила 3%.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что протесты американских студентов против действий Израиля в Палестине показывают, что молодежь в США пробудилась. Он отметил, что в 60-е годы прошлого века молодые люди также выступали против войны во Вьетнаме.