Стало известно, сколько американцев поддерживает вступление Украины в НАТО Newsweek: 47% жителей США поддерживают идею о вступлении Украины в НАТО

Фото: president.gov.ua

Йенс Столтенберг, Владимир Зеленский

Более 40% американцев поддерживает вступление Украины в НАТО, сообщается в опросе, проведенном Newsweek и компанией Redfield & Wilton Strategies. По информации издания, этот показатель снизился за последние три месяца.

Поддержка членства Украины (в НАТО — NEWS.ru) снизилась на восемь процентных пункта и составила 47%, 23% решительно поддерживают этот шаг, 29% занимают нейтральную позицию, — говорится в сообщении газеты.

Издание отмечает, что три месяца назад, в апреле число сторонников принятия Украины в НАТО было 55%. В то же время с апреля пропорция тех, кто выступает против членства Украины в НАТО, увеличилась с 10% до 16%.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объявил о решении НАТО отказаться от соблюдения плана действий по предоставлению стране членства в организации. Он уверен, что такое решение упрощает процедуру интеграции, как это было с Финляндией и Швецией, которые получили приглашение в Альянс без выполнения условий ПДЧ.

План действий по предоставлению членства является частью программы для кандидатов на присоединение к НАТО. Так как Финляндия и Швеция получили приглашения без выполнения условий ПДЧ, украинские власти стали требовать аналогичных условий.