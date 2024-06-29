Стало известно, сколько американцев хотят заменить Байдена на выборах Morning Consult: 60% американцев хотят замены кандидатуры Байдена на выборах

Фото: Will Lanzoni/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Многие американские избиратели уверены, что Демократической партии следует выбрать иного кандидата в президенты США вместо действующего лидера страны Джо Байдена — такой точки зрения придерживаются 60% опрошенных, передает Axios по итогам исследования. Основанием для такого решения они назвали слабое выступление хозяина Белого дома на теледебатах.

Еще 45% респондентов заявили, что предпочли бы увидеть Байдена на посту следующего президента США, 44% высказались в поддержку его главного политического оппонента — республиканца Дональда Трампа. 57% участников исследования считают, что Трамп выступил лучше Байдена.

Ранее телекомпания NBC в материале о прошедших дебатах привела оценку неназванного политического аналитика, который сравнил выступление действующего президента США с «коллективным самоубийством» демократов и назвал дебаты «гвоздем в политический гроб» Байдена. Схожую позицию заняла газета The New York Post. По мнению издания, миллионы людей «в прямом эфире стали свидетелями конца» карьеры Байдена, «позволить ему продолжать переизбираться — это политическая ошибка и национальное преступление».

Причем сам Байден заверил, что проделал хорошую работу на дебатах с Трампом, хотя ему и трудно было вести дискуссии «со лжецом». Он добавил, что его соперник соврал на дебатах 26 раз.