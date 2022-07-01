Стало известно, сколько американцев готовы выступить против власти The Guardian: 28% американцев готовы выступить с оружием против власти при необходимости

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Почти половина американцев чувствуют себя чужими в собственной стране, а больше четверти готовы пойти с оружием на правительство, пишет The Guardian со ссылкой на опрос Института политики Чикагского университета. Опрос проводился среди тысячи избирателей, живущих в США.

49% американцев согласились с тем, что они «все больше и больше чувствуют себя чужими в стране». Такого мнения придерживались 69% самопровозглашенных «сильных республиканцев», 65% «очень консервативных» лиц и 38% «сильных демократов». При этом в честные выборы в своей стране верят 56% опрошенных.

О готовности «поднять оружие против правительства» в случае необходимости заявили 28% опрошенных. Эту идею поддержали треть республиканцев, в том числе 45% «сильных республиканцев», а также 35% независимых избирателей и 20% демократов.

Ранее 81% граждан США заявили об ухудшении дел в стране на фоне решения Верховного суда отменить федеральные гарантии прав на проведение абортов. Согласно результатам опроса, 47% опрошенных считают, что дела в стране идут «очень плохо», 34% ответили, что ситуация развивается «относительно плохо». За «относительно хорошо» высказались лишь 16%, остальные 3% уверены, что в стране все «очень хорошо».