Стало известно, с какими сложностями в США сталкиваются мужчины из России Эмигрантка из Томска: мужчинам из России сложно найти жену в США

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Эмигрантам из России сложно найти в США жену, рассказала уроженка Томска, переехавшая в США в 2014 году. В разговоре с Lenta.ru она подчеркнула, что практически не встречала пары, где мужчина был бы из России, а женщина была американкой. Среди основных причин таких сложностей собеседница издания выделила разную культуру, социальную изоляцию и новый язык.

Эмигрантам из России с поиском жены приходится особенно туго. Мне кажется, что эмиграция легче дается, если переезжаешь с партнером. Причин много — в том числе социальная изоляция, новый язык и так далее. В этих обстоятельствах искать любовь из совершенно другой культуры непросто, и это относится ко всем странам, не только к США, — пояснила эмигрантка.

По ее словам, российские мужчины в большинстве привыкли к патриархальному укладу, когда женщина занимается бытом, следит за собой и при этом успевает работать. Мужчина же берет на себя ответственность за все принятые решения и является главой семьи. Кроме того, женщин в США, как отметила собеседница издания, в целом меньше, поэтому им выгоднее искать себе пару среди местных: у эмигрантов меньше финансов и возможностей.

Поэтому многие российские айтишники возвращаются в страны СНГ за женами. Такие туры по поиску жены. Иногда это удачные поездки, и они действительно привозят невест, а иногда неудачные, — заключила она.

Экс-депутат и вице-спикер красноярского заксобрания Сергей Попов ранее объяснил, что уехал из России по семейным причинам и потому, что не видел смысла в дальнейшей работе. По словам бывшего члена «Единой России», парламент перестал быть местом для дискуссий.