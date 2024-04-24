Стало известно, подпишет ли Байден пакет законов о помощи Украине Белый дом: Байден подпишет пакет законопроектов о помощи Украине 24 апреля

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Джо Байден

Президент Соединенных Штатов Джо Байден подпишет пакет законопроектов об оказании военной помощи Украине, получивший одобрение Конгресса, 24 апреля, сообщили в пресс-службе Белого дома. Там уточнили, что данное решение позволит Вашингтону возобновить поставки оружия Киеву уже на этой неделе. Кроме того, Байден обратится к американскому народу.

Я подпишу этот законопроект и выступлю с обращением к американскому народу, как только он [законопроект] попадет завтра на мой стол, чтобы мы смогли начать отправлять оружие и оборудование на Украину на этой неделе, — заявил глава государства.

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроекты о помощи Украине 20 апреля, после чего их также поддержал Сенат. Общий объем пакета насчитывает $95 млрд. Помимо $61 млрд для Украины, США направят $26 млрд для Израиля.

Ранее глава комитета по разведке сената США Марк Уорнер допустил начало поставок американского вооружения на Украину на следующей неделе. Он утверждал, что они стартуют, как только Байден подпишет соответствующий законопроект. По словам Уорнера, поставки будут включать тактические ракеты ATACMS.

Также ранее военный корреспондент Евгений Поддубный оценил, способны ли страны Запада продолжать оказывать поддержку Украине. Он уверен, что государствам хватает ресурсов для этого.