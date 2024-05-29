Стало известно, почему Трампу пришлось продать личный самолет NYP: Трамп продал самолет Cessna Citation X для оплаты судебных расходов

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Бывший американский президент Дональд Трамп продал один из своих самолетов из-за высоких расходов на суды, сообщает газета New York Post. Там уточнили, что речь идет о машине Cessna Citation X, на которой политик часто летал во время предвыборной кампании 2016 года.

Стоимость воздушного судна составила $10 млн. Новым владельцем стал строительный магнат иранского происхождения Мердад Моайеди.

Трамп является фигурантом сразу нескольких судебных дел, в том числе о штурме Капитолия, хранении секретных документов и подлоге финансовых документов. В конце апреля агентство Bloomberg информировало, что политик может столкнуться с нехваткой средств на оплату услуг адвокатов, поскольку Национальный комитет Республиканской партии отказался оплачивать его судебные расходы.

Ранее экс-президент выступил с последним словом в суде вопреки запрету. Свое решение на этот счет пересмотрел нью-йоркский судья Артур Энгорон. В итоге Трампу дали несколько минут, чтобы высказаться. Экс-президент заявил о своей невиновности, подчеркнув, что все происходящее — мошенничество, имеющее целью не дать ему снова стать хозяином Белого дома.

До этого адвокаты Трампа обнаружили связь между обвиняющими его во вмешательстве в выборы и представителями законодательной и исполнительной власти. В частности, защитники экс-главы Белого дома исследуют контакты прокуроров из Атланты, Белого дома и комитета палаты представителей, которые вели расследование по событиям 6 января 2021 года в Капитолии.