Стало известно, почему США перенесли испытания баллистической ракеты США перенесли испытания ракеты Minuteman III, чтобы избежать напряженности с Китаем

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США решили перенести испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III во избежание напряженности в отношениях с Китаем, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на собеседника, знакомого с ситуацией. В издании отметили, что запуск ракеты ВВС Соединенных Штатов хотели провести с авиационной базы Vandenberg, которая располагается в Калифорнии. Однако испытания все же перенесли по указанию главы Пентагона Ллойда Остина, пишет газета.

Это давно запланированное испытание откладывается, чтобы не допустить любого недопонимания, учитывая действия КНР вокруг Тайваня, — сообщил собеседник издания.

В апреле пресс-служба ВВС США сообщила, что Вашингтон отменил ранее перенесенное испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Представитель ВВС США Энн Стефанек отметила, что запуск был отменен, чтобы продемонстрировать отсутствие планов по повышению уровня готовности ядерных сил и избежать напряженности с Россией в ядерной сфере.

Первоначально испытания были намечены на начало марта. Представитель Пентагона Джон Кирби тогда заявил, что США перенесли испытание межконтинентальной баллистической ракеты, чтобы избежать напряженности с Россией.