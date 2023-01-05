Стало известно, почему США не будут передавать Киеву танки Abrams WP: США не станут отправлять Украине танки Abrams из-за возможных поломок

Фото: Master Sgt. Matthew Plew/Keystone Press Agency/Global Look Press

США не будут передавать Украине танки Abrams из-за возможных поломок, которые потребуют квалифицированного персонала, пишет The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. Также, по словам представителя офиса президента Соединенных Штатов Джо Байдена, танки данной модели весят 55 тонн, из-за чего потребляют большое количество топлива.

По словам другого американского чиновника, в Вашингтоне ожидают продолжения боевых действий на востоке Украины. В связи с этим представители Белого дома считают, что солдатам ВСУ потребуется бронетехника для того, чтобы продвигаться, «находясь под обстрелом» со стороны российских войск.

Кроме того, в статье WP говорится о том, что армия Украины выводит большое число солдат с линии фронта для обучения комбинированным маневрам в Европе.

Глава МИД Франции Катрин Колонна сегодня подтвердила планы Парижа поставить Украине танки в рамках военной помощи. Министр не считает, что поставки Киеву танков, обещанные французским президентом Эммануэлем Макроном, сделают Париж соучастником украинского конфликта. Она не уточнила, в каких числах и в каком количестве могут быть поставлены обещанные Макроном колесные танки AMX-10 RC.