Стало известно, почему США держали в тайне передачу ATACMS Киеву CNN: тайной передачей ракет ATACMS Киеву США пытались застать Россию врасплох

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Американская администрация передала Украине тактические ракеты ATACMS без огласки для того, чтобы попытаться застать российские войска врасплох, сообщает телекомпания CNN. При этом из-за опасений Вашингтона по поводу возможного обострения напряженности в отношениях с Москвой поставленные Киеву ATACMS имеют несколько меньшую дальность.

В России знают о радиусе действия ракет, и в США переживали из-за того, что они могли бы переместить оборудование и оружие за пределы досягаемости перед использованием ракет, — отмечает телеканал.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские войска в ночь на 17 октября атаковали город Бердянск Запорожской области американскими дальнобойными ракетами ATACMS, оснащенными кассетными суббоеприпасами. По его словам, это первый случай применения такого вооружения со стороны ВСУ.

В этот же день депутат Верховной рады Алексей Гончаренко объявил, что американские ракеты ATACMS уже переданы Украине. Он подтвердил, что ВСУ применили их при обстреле Бердянска в Запорожской области. Президент Украины Владимир Зеленский также подтвердил, что Вооруженные силы Украины применили американские ракеты ATACMS.