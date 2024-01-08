Стало известно, планируют ли увольнять шефа Пентагона из-за болезни Кирби: шеф Пентагона продолжает исполнять свои обязанности из больницы

Фото: Chad Mcneeley/Dod/Global Look Press

Ллойд Остин

Шеф Пентагона Ллойд Остин исполняет все свои обязанности, даже находясь в больнице, сообщил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, речи о его отставке не ведется. Все администрация сосредоточена на том, чтобы оказать министру всю необходимую помощь, передает его слова РИА Новости.

Он полностью продолжает исполнять свои обязанности, делает все, что делал бы в обычное время, но из больницы <...>. Нет планов, кроме тех, чтобы Остин оставался на посту, — заявил Кирби.

Президент США Джо Байден также с нетерпением ждет возвращения министра, добавил он. По словам американского чиновника, глава государства выражает свое искреннее уважение Остину, который взял на себя ответственность за то, что о его болезни проинформировали с недостаточной оперативностью.

О том, что Ллойд Остин попал в больницу, стало известно 6 января. Он был госпитализирован с осложнениями после плановой медицинской процедуры. Позднее выяснилось, что Пентагон скрывал это от администрации Белого дома. Президент ничего не знал о болезни министра на протяжении трех дней.