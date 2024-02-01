Стало известно, планируют ли США выводить войска из Сирии Пентагон: США не рассматривают вопрос вывода войск из Сирии

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США не рассматривают вывод войск из Сирии, заявил министр обороны страны Ллойд Остин на пресс-конференции. По его словам, рост напряженности на Ближнем Востоке и атаки на американские подразделения не изменят этой позиции, передает ТАСС.

Произошедшее в последние пару недель не подталкивает нас к рассмотрению вопроса о выводе войск из Сирии, — заявил Остин.

Ранее иракская группировка «Катаиб Хезболла», входящая в движение «Исламское сопротивление Ирака», заявила о готовности нанести ответный удар по американским базам на Ближнем Востоке. Боевики намерены пойти на этот шаг, если Вашингтон решит отомстить за гибель трех своих военнослужащих. По словам представителя группировки, у «Катаиб Хезболлы» есть некое оружие дальнего радиуса действия, способное нанести удар по любой базе на Ближнем Востоке.

Три американских военнослужащих погибли в результате атаки на базу США в Иордании на границе с Сирией. Еще более 30 человек пострадали. Президент США Джо Байден возложил ответственность за атаку на радикальные группировки боевиков, поддерживаемые Ираном.