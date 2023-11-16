Стало известно отношение к делегации России на саммите АТЭС в США Оверчук: к делегации России на саммите АТЭС в Сан-Франциско относятся достойно

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Участники саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) оценили российскую делегацию высоко, подчеркнул вице-премьер Алексей Оверчук, возглавляющий российскую делегацию на мероприятии, передает ТАСС. Он подчеркнул, что делегация России получила уважительное отношение со стороны других участников саммита.

Я хочу сказать, что к нашей делегации относятся достойно. На текущий момент Россия не планирует двусторонних контактов с американской стороной на полях саммита, — заявил Оверчук, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что у него нет информации о попытках США инициировать закулисный диалог. По словам Оверчука, в период председательства США на саммите наблюдаются попытки политизировать его повестку дня. Вице-премьер выразил надежду, что АТЭС останется исключительно экономическим форумом, несмотря на попытки внести политический характер в обсуждаемые вопросы. Он подчеркнул, что повестка саммита ориентирована на создание устойчивых экономик, вопросы инклюзивности и проблемы изменения климата, что соответствует общемировой повестке.

Саммит АТЭС проходит в Сан-Франциско в период с 11 по 17 ноября. Помимо России участие в мероприятии принимают делегации из Австралии, Канады, Индонезии, Японии, Сингапура, Таиланда, Китая, Мексики и ряда других государств. Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что правительство США выдало визы не всем членам российской делегации.