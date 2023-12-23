Стало известно, от чего США предостерегали Израиль после атаки 7 октября WSJ: США предостерегали Израиль от ударов по «Хезболле» в Ливане после 7 октября

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху убедил последнего в необходимости воздержаться от превентивного удара по силам шиитской организации «Хезболла» на территории Ливана, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на осведомленные источники. Беседа состоялась 11 октября, через четыре дня после атаки на Израиль членов радикальной палестинской группировки ХАМАС.

По информации источников издания, Вашингтон счел разведданные Израиля, сообщавшие о подготовке участников «Хезболлы» пересечь границу еврейского государства «в рамках многостороннего нападения», ненадежными. При этом Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во время беседы Байдена и Нетаньяху уже была готова поднять в воздух самолеты. Собеседники WSJ рассказали, что американский лидер посоветовал израильскому премьеру отказаться от подобных намерений, поскольку они могут спровоцировать более масштабную войну в регионе.

Как пишет газета, Израиль проинформировал США о планах утром 11 октября, после чего в Вашингтоне прошло совещание с участием главы ЦРУ Уильяма Бернса, директора национальной разведки США Эврил Хейнс, главы Госдепартамента Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина. Они пришли к выводу, что данные американской разведки разнятся с израильскими и доказательств неотвратимости нападения шиитов нет. После этого и состоялся 45-минутный разговор Байдена с Нетаньяху.

Ранее стало известно, что ЦАХАЛ разработала план вторжения в Южный Ливан для войны с «Хезболлой». Как сообщал официальный представитель израильских войск Джонатан Конрикус во время посещения кибуца на ливанской границе, начальник штаба Герци Халеви уже утвердил стратегию. «Хезболла» поддержала атаку ХАМАС на приграничные территории Израиля 7 октября. С тех пор Израиль неоднократно подвергался обстрелам с ливанской территории.

До этого сообщалось, что израильские военные начали закачивать морскую воду в систему туннелей в секторе Газа. Подземные ходы, по убеждению Израиля, используются бойцами палестинского движения ХАМАС. Таким образом ЦАХАЛ намерена разрушить инфраструктуру группировки. Операция может занять несколько недель.