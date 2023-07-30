Маск пообещал оставить штаб-квартиру Twitter в Сан-Франциско

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Американский бизнесмен и владелец Twitter Илон Маск

Американский бизнесмен и владелец Twitter Илон Маск пообещал сохранить штаб-квартиру соцсети в Сан-Франциско, сообщается в его Twitter-аккаунте. Он добавил, что многие предлагали ему перенести главное здание компании в другой город, однако он отказался.

Многие предлагали компании X (Twitter. — NEWS.ru) щедрые поощрения за то, чтобы она перенесла штаб-квартиру из Сан-Франциско. <...> Сан-Франциско, прекрасный Сан-Франциско! Хотя многие оставили тебя, мы всегда будем твоим другом, — написал Маск.

В то же время Маск отметил, что многие компании одна за другой покинули город или покидают его сейчас.

Ранее Маск сообщил, что в соцсети Twitter скоро будет доступна только темная тема. Такое нововведение вызвало споры среди пользователей, так как многим удобнее пользоваться платформой в светлом режиме, а белый текст сложно читать на черном фоне. Позднее Маск добавил, что светлая тема сохранится, но темный режим будет установлен по умолчанию. В настоящее время в Twitter доступно несколько вариантов тем. Маск заявил, что затемненный фон будет удален из соцсети, таким образом, останутся два режима — светлый и темный.

До этого социальная сеть подверглась масштабным изменениям, в рамках которых логотип птицы сменили на букву Х. Сам домен X.com с 23 июля перенаправляет пользователей на платформу Twitter. До сих пор там лишь отображалась буква X. Компания — владелец платформы теперь носит название X Corp.