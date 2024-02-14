Стало известно об угрозах США в адрес турецких банков из-за России РИА Новости: США угрожают частным банкам Турции из-за взаимодействия с Россией

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США предупреждают ряд частных банков Турции о необходимости тщательной проверки платежных переводов из России из-за санкций, сообщил РИА Новости на условиях анонимности источник в банковском секторе. По его словам, предупреждения Вашингтона порой доходят до угроз.

В настоящее время ряд частных банков страны получает предупреждения (о переводах из России. — NEWS.ru) от США в связи с санкционной политикой. Доходит и до угрожающего тона, — рассказал он.

Источник в банковском секторе Турции ранее сообщил агентству, что Москва и Анкара для решения проблем с денежными переводами, возникшими из-за санкционного давления США, обсуждают создание турецко-российского банка. При этом по существу пока ничего не решено.

Слухи о проблемах с обработкой платежей появились в турецком издании Ekonomim. Его источники утверждали, что экспортеры из Турции начали чаще получать отказы от банков при попытке оформить денежный перевод в Россию. При этом уточнялось, что проблемы начали возникать с 1 января. Источник РИА Новости же утверждает, что банки работают в прежнем режиме, никаких указаний от правительственных структур, запрещающих работать с Россией, не поступало.

Об отказе турецких банков работать с Россией ранее также сообщал «Коммерсант». По данным газеты, это связано с ограничениями, введенными против России, а также с новым указом о вторичных санкциях, подписанным президентом США Джо Байденом.

Информационное агентство Bloomberg ранее сообщило о введении ограничений против России со стороны китайских банков. По его данным, санкции были введены государственными банками Китая из-за угроз США. Эксперты утверждают, что как минимум две китайские организации начали проверку своего бизнеса в России.