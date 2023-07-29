Стало известно еще об одном внуке президента США Байдена People: Байден публично признал Нави Джоан Робертс своей внучкой

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Джо Байден

Президент США Джо Байден в интервью журналу People признался, что у него есть еще одна внучка. Это четырехлетняя дочь Хантера Байдена и жительницы Арканзаса Лунден Робертс, ее зовут Нави Джоан Робертс. Девочка стала седьмым по счету внуком, которого Байден признал публично.

Президент Джо Байден сделал свое первое заявление о четырехлетней внучке Нави Джоан Робертс, дочери Хантера Байдена и Ланден Робертс, женщины из Арканзаса, — говорится в сообщении журнала.

Байден отметил, что сейчас родители Нави работают над отношениями, которые отвечают интересам их дочери, а также стараются сохранить ее конфиденциальность в будущем.

Ранее Белый дом исключил вероятность, что Байдену придется помиловать своего сына Хантера. По словам пресс-секретаря администрации Вашингтона Карин Жан-Пьер, ситуация вокруг сделки сына главы государства является «частным делом».

Хантер Байден обвиняется в неуплате налогов и незаконном хранении оружия. Кроме того, палата представителей Конгресса США занялась проверкой его зарубежных деловых связей и степени вовлеченности в них его отца. Ранее телеканал CNN сообщил, что сын американского президента заявил в окружном суде штата Делавэр, что готов признать вину по делу о налоговых правонарушениях. Ожидается, что в рамках соглашения о признании вины Минюст США вынесет рекомендацию назначить сыну американского лидера испытательный срок.