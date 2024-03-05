Стало известно о желании жителей США подружиться с Россией Глава делегации США Мопин: большинство американцев хотят мира с Россией

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Большинство жителей Соединенных Штатов хотят иметь хорошие отношения с Россией, сообщил РИА Новости председатель американской делегации на Всемирном фестивале молодежи в Сочи Калеб Мопин. При этом, по его словам, которые приводит РИА Новости, администрация президента США Джо Байдена идет по опасному пути эскалации.

Мы считаем себя послами мира, представителями большинства американского народа, желающего мира с Россией, в отличие от администрации Байдена, которая следует по опасному пути эскалации, — сказал Мопин.

Он добавил, что «настоящая Америка» не хотела бы защищать «разваливающийся империалистический порядок». Как отметил Мопин, страна должна быть частью зарождающейся мировой экономики, где присутствуют государства ЕАЭС, БРИКС, а также инициативы «Один пояс — один путь». Представитель США считает, что если бы в США закрепилась основанная на промышленности и росте экономика, то Вашингтон и Москва могли бы сблизиться.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что отношения Москвы и Вашингтона после выборов в США будут зависеть от «набора идей» нового руководства по отношению к РФ. Он подчеркнул, что государство готово работать с любым американским лидером. По словам министра, в любом равноправном миропорядке США будут одной из ведущих стран.